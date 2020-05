Il volantino Expert affossa letteralmente Unieuro con una campagna promozione incredibilmente varia e ricca, in grado addirittura di ricoprire 40 pagine spaziando dai comunissimi smartphone, per finire poi sugli elettrodomestici e la tecnologia generale.

L’utente è invogliato all’acquisto prima di tutto dalla disponibilità sul territorio nazionale e sul sito ufficiale, il volantino risulta essere infatti fruibile anche online con spedizione molto spesso gratuita presso il domicilio. Indipendentemente dalla location prescelta, ricordiamo comunque che la campagna è in scadenza il 2 giugno 2020.

Volantino Expert: nuovi sconti con prezzi ai minimi

Il volantino Expert racchiude al proprio interno tutto ciò che un normale utente potrebbe effettivamente desiderare, a partire dai top di gamma. Sfogliando le pagine notiamo la presenza di terminali di altissima qualità, quali sono ad esempio i vari Galaxy S10 Ultra o Galaxy S20+ (ma comunque a prezzi superiori ai 1000 euro), scendendo poi verso soluzioni più economiche come lo Xiaomi Mi Note 10.

Le migliori occasioni compaiono nel momento in cui l’occhio cade sulla fascia di prezzo inferiore ai 300 euro, in questo caso annoveriamo Huawei P30 Lite, Nova 5T, LG K41S o Samsung Galaxy A10, tutti ovviamente in versione completamente no brand.

Il volantino Expert è entusiasmante e soddisfacente, gli utenti possono spaziare tra tantissime offerte e prezzi fortemente ribassati rispetto ai listini originari, senza comunque dover rinunciare alla qualità generale. Per conoscere la campagna da vicino potete comunque decidere di sfogliare le seguenti pagine.