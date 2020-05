Come anticipato dal sito ufficiale Samsung, la casa coreana ha annunciato l’arrivo del nuovo Galaxy S20 Tactical Edition, uno smartphone che ricalca il modello da cui prende il nome, che si presenta corazzato e “adattato alle esigenze uniche degli operatori del governo federale e del dipartimento della difesa“.

Basato sul comprovato successo del precedente Galaxy S9 Tactical Edition per gli operatori del settore, la nuova versione su Galaxy S20 è un enorme passo avanti nella mobilità tattica. Testato e messo in campo in operazioni speciali, questo smartphone si collega a radio tattiche e sistemi di comunicazione militare senza problemi. Un dispositivo per l’utente finale utile alla pianificazione, l’addestramento, le operazioni e l’uso quotidiano della missione.

Samsung e l’esercito: arriva il Galaxy S20 Tactical Edition

Parliamo di uno smartphone nato per i militari e unicamente da loro acquistabile. Il device si presenta con uno schermo Super AMOLED Quad HD+ da 6,2 pollici di diagonale, con Qualcomm Snapdragon 865 a bordo, 12 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, supporto alle reti 5G e una batteria da 4.000 mAh.

Scheda tecnica che ricalca alla perfezione la versione 5G del normale Samsung Galaxy S20, racchiusa in una scocca che lo rende resistente a tutto come e più di un rugged phone. Samsung afferma questa edizione offre una “sicurezza di alto livello militare” sia hardware che software, visto che monta il Samsung Knox e l’architettura DualDAR per un ulteriore livello di crittografia.

Si possono caricare applicazioni e servizi militari come radio tattiche e sistemi di cooperazione specifichi, mentre di base lo smartphone è dotato di una modalità di visione notturna che spegne il display quando l’utente utilizza degli occhiali specifici. Inoltre un altro tool per lavorare in modalità stealth disabilita tutte le trasmissioni radio dello smartphone per non renderlo rintracciabile.

Samsung Galaxy S20 Tactical Edition sarà disponibile nel terzo trimestre del 2020 nell’unica colorazione Cosmic Grey, e non sarà acquistabile dai consumatori comuni.