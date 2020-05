Netflix è sicuramente la piattaforma streaming che offre il catalogo di programmi, film e serie TV, più vasto che ci sia in questo momento. Nella moltitudine di serie TV di sua produzione, ne abbiamo quattro molto quotate, tutte provenienti da un Paese diverso e di cui i fan attendono con ansia i nuovi episodi. Ecco quindi, quali sono tutte le novità da conoscere su Élite, Suburra, Riverdale e Black Mirror.

Élite, Suburra, Riverdale e Black Mirror, tutto quello che c’è da sapere sulle prossime puntate

Élite, è un teen-drama spagnolo ambientato a Madrid, in un prestigioso liceo di nome Las Encinas. La serie vanta già 3 stagioni, in cui l’arco narrativo della prima si conclude con l’ultimo episodio della terza. Nonostante quindi, esista una conclusione con l’ultima serie, se ne farà anche una quarta, in cui l’ambientazione rimarrà la medesima, ma cambieranno tutti i personaggi.

Suburra invece, è una serie tutta italiana, ambientata all’interno della Grande Capitale. È una serie molto apprezzata non solo dal pubblico italiano, ma anche da quello straniero. In questo momento, i fan stanno aspettando con impazienza la terza stagione, le quali riprese erano fortunatamente terminate poco prima della quarantena. La data d’uscita non si conosce ancora a presto dovrebbe essere resa nota.

Riverdale infine, è un teen drama americano con all’attuale, già quattro stagioni. L’ultima è stata caricata su Netflix il 9 ottobre dell’anno scorso. Benché non si abbiano certezze su una possibile quinta stagione, si pensa che si farà, ma che sia stata rimandata causa emergenza Covid-19.

Per concludere, Black Mirror è una serie Britannica di genere fantascientifico. È composta da cinque stagioni, in cui ciascun episodio è autoconclusivo, un episodio speciale di Natale e un film interattivo. La sesta stagione non è stata ancora confermata, ma molti rumors sostengono che potrebbe volerci ancora un bel po’.