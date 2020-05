Iliad stupisce ancora: nuovo traguardo e novità super per tutti gli utenti

Per battere Iliad ci vogliono offerte che abbiano un prezzo bassissimo ma soprattutto tanti contenuti da offrire al pubblico. Proprio queste sono le caratteristiche principali con le quali il gestore proveniente dalla Francia è diventato uno dei più grandi in assoluto. A parlare sono i dati, visto che Iliad detiene oggi più di 5,5 milioni di utenti in giro per l’Italia con un altissimo fatturato.

Il quarto posto è stato infatti consolidato, direttamente dietro a tutte quelle aziende che da diversi anni dominano nel bel paese. Il provider proveniente dalla Francia ora come ora continua però a fare ciò che gli riesce meglio, ovvero conquistare nuovi utenti. Il fatturato inerente ai primi mesi del 2020 tocca i 150 milioni di euro, il che è tutto dire. In questo momento però bisogna difendersi, è proprio per questo sul sito ufficiale sono ancora disponibili due promozioni di vecchia data. Una di queste ha anche la novità che contraddistinguerà tutte le offerte.

Iliad, la migliore offerta adesso è stata arricchita con una nuova aggiunta

Proprio sul sito ufficiale di Iliad trovate ancora disponibili due delle offerte più sottoscritta in assoluto. La prima è la Solo Voce, offerta che al suo interno include solo minuti ed SMS senza limiti verso tutti per 4,99 € al mese.

C’è poi la Giga 50, la soluzione che ha reso Iliad ancora più famoso e che include al suo interno anche 50 giga in 4G per navigare sul web. Il prezzo è di 7,99 € al mese per sempre. Tutti potranno poi finalmente avere 4 giga di traffico dati in roaming, e non più due.