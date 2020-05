Interessante novità arrivata in questi giorni su Facebook, poiché il social network più famoso al mondo ha introdotto gli avatar per tutti i suoi utenti. Testato già con successo negli Usa, ora questa nuova funzione è attiva anche in Italia. Il popolo del social network di Mark Zuckerberg potrà quindi cimentarsi nella costruzione di un proprio Io digitale, riproducendo un clone di sé direttamente all’interno dell’applicazione.

Il nostro avatar ci sostituirà sulla piattaforma, potendolo utilizzare al posto della vostra immagine di profilo nei commenti o nelle chat su Messenger. Per noi utenti si tratta di una vera rivoluzione, per un servizio social che ha fatto sempre della trasparenza dei profili dei propri membri un vanto al confronto con altri competitor. Ora parleremo con i nostri avatar.





Facebook lancia gli avatar: come creare il nostro clone digitale Vediamo ora come costruire un avatar su Facebook, partendo innanzitutto dall’aggiornamento dell’app all’ultima versione. Per crearne uno vi basterà selezionare la sezione dei commenti di un post qualsiasi e premere sull’icona a forma di faccina. Se siete già aggiornati a quel punto la nuova opzione si attiverà subito per costruire il proprio clone digitale. Nel processo di creazione si possono personalizzare moltissime feature: colore della pelle, la forma del viso e del corpo, così come dare un proprio stile a occhi, capelli, bocca e abbigliamento. Una volta creato il clone digitale, questi sarà attivabile sempre attraverso l’icona a forma di faccina.



I Facebook avatar sono l’ultima novità lanciata dal social network creato da Mark Zuckerberg, il cui team di sviluppo è rimasto attivo anche nel periodo di quarantena. Infatti non molto tempo fa vi abbiamo parlato delle Messenger Rooms, così come abbiamo visto che su Whatsapp è arrivata la videochiamata estesa a 8 partecipanti. Ma Facebook continua anche a investire su nuove tecnologie, visto l’annuncio di dell’acquisizione di Giphy, la più popolare piattaforma di Gif destinata ad arricchire le funzioni di Instagram.