Il mondo Vodafone è certamente quello più seguito in generale per quanto riguarda la telefonia mobile. Quest’ambito è stato riempito da tanti altri gestori che però sono riusciti in qualche modo a rubare qualche utente alla nota azienda anglosassone. Non è bastato il suo titolo di provider più utilizzato in giro per il continente, così come neanche la rete più estesa per quanto riguarda il 4G.

Iliad in pochi mesi ha rubato tanti utenti alla concorrenza, e nel giro degli ultimi due anni molti di questi si è scoperto appartenessero a Vodafone. Di certo in molti sono stati attirati dai prezzi estremamente bassi del nuovo provider proveniente dalla Francia, ma ora Vodafone ritorna alla carica. Il gestore colorato di rosso a scelto infatti di riesumare due delle promozioni migliori e di renderle disponibili per più utenti. Entrambe le soluzioni hanno a disposizione 50 giga.

Vodafone lancia due promozioni uguali ma che possono essere sottoscritte da utenti provenienti da gestori diversi

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 1

Minuti illimitati verso tutti gli utenti anche all’estero

SMS illimitati verso tutti

50 GB di traffico dati fino alla velocità massima del 5G

di traffico dati fino alla velocità massima del 5G 7 euro per ogni mensilità

per ogni mensilità Offerta disponibile ora per tutti i clienti Iliad, Fastweb, Daily PosteMobile e operatori di tipo virtuale. Sono escusi esclusi ho. Mobile, Kena Mobile e CoopVoce.

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 2