Gli operatori rivali sembra non abbiano approntato una soluzione efficace contro le offerte Iliad. Si tratta, in tutto e per tutto, delle tariffe più concorrenziali del mercato. Con la “Giga 50″ il gestore ha inferto il colpo di grazia a TIM, Vodafone e WindTre mostrando trasparenza ed un rapporto qualità/prezzo forte oggi di 5 milioni di clienti soddisfatti ed in continua crescita.

La proposta da 7,99 euro al mese con chiamate ed SMS Illimitati offre in aggiunta 50 Giga di Internet Mobile senza limiti di velocità ed una serie di ulteriori servizi validi a tempo indeterminato. Per molti questo rappresenterebbe solo l’inizio in vista di una tariffa Iliad Flat che proponga quello che gli utenti stanno aspettando con assoluta trepidazione. Stiamo parlando dei Giga Illimitati che completano il profilo di un operatore finora ineccepibile. Ecco le ultime novità e considerazioni.

Iliad potrebbe lanciare una promo con Giga Illimitati e breve

Visto che TIM e Vodafone si sono prodigate nella proposizione delle nuove promo 5G con profili Internet senza limiti non è da scartare l’ipotesi di una pronta risposta del gestore francese. Potrebbe verosimilmente attivarsi a favore di offerte illimitate in concomitanza al lancio della nuova rete.

Per far fronte a questa indiscrezione è bene considerare che il provider deve necessariamente staccarsi dal ramo di dipendenza con WindTre con cui condivide attualmente la rete in modalità RAN Sharing. Vi sono degli ostacoli da superare che, per il momento, sembrano insormontabili. Serve un piano di investimento ed una manovra che smorzi gli ostacoli ed in vincoli imposti dalla burocrazie circa l’installazione delle antenne di rete.

Al momento non si possono fare previsioni azzeccate circa lo stato di avanzamento dei lavori verso l’indipendenza dal network ospite. Ad ogni modo, alla vigilia del secondo compleanno Iliad, continua l’incommensurabile convenienza delle proposte commerciali che si riassumono, oltre che nella Giga 50, anche nella presenza della versione Solo voce e Giga 40 che nel tempo hanno mantenuto ogni promessa fomentando la rivoluzione che tutti si aspettavano.