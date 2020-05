Iliad: ora cambia tutto, arriva una novità nelle promo migliori

Iliad ha affrontato colossi di grosso calibro per arrivare al punto in cui si trova attualmente. Il quarto posto in classifica tra tutti i gestori mobili è infatti ben consolidato, soprattutto grazie all’aumento esponenziale degli utenti avuto in questi primi due anni.

Sono oltre 5,6 milioni le persone che possiedono una delle offerte del gestore, il quale ha continuato a spingere con le sue vecchie proposte. Sul sito ufficiale infatti potete accedere ancora a due promozioni, la minima e la massima che hanno portato tanta fortuna a Iliad. Ora come ora il provider è stato incensato come quello con la crescita maggiore in assoluto anche se il merito continua ad essere delle solite vecchie promo. L’obiettivo è migliorare ancora anche se difendersi potrebbe essere una priorità. Le campagne promozionali della concorrenza stanno infatti preoccupando Iliad, che ora ricorda a tutti di aver incluso una grande novità nelle sue promo.

Iliad, le due offerte sono ancora disponibili sul sito ufficiale: c’è anche una grande novità

Iliad sta provando a difendersi e con le sue solite e potenti armi. Stiamo parlando di due offerte che hanno accontentato tantissime fasce di pubblico e che ancora oggi riscuotono un grande successo.

La prima è la Solo Voce, offerta base che include minuti ed SMS senza limiti verso tutti verso le 4,99 € al mese per sempre. Segue poi la Giga 50, soluzione che oltre a minuti ed SMS include anche 50 giga in 4G. Il prezzo è di 7,99 € al mese, ma in questo caso troverete 4 giga di traffico dati in roaming e non più i soliti due.