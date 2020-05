Bennet appare essere davvero imbattibile, i nuovi prezzi inclusi all’interno del volantino di ultima generazione, nonché comunque disponibile per ogni consumatore sul territorio nazionale fino al 27 maggio, racchiude sicuramente alcune delle migliori occasioni del momento.

Gli utenti che vorranno ad ogni modo completare gli acquisti, è bene ricordare che dovranno recarsi personalmente in negozio, in quanto non risulta al momento essere possibile la compravendita sul sito ufficiale del rivenditore stesso. Le offerte, ad ogni modo, non presentano limitazioni territoriali, sono attive su tutto il territorio.

Volantino Bennet: queste sono le offerte da non perdere

L’offerta più importante è rivolta ad uno degli smartphone Apple più amati del periodo, stiamo parlano dell’iPhone Xr, nella versione con 64GB di memoria interna, effettivamente acquistabile alla modica cifra di 599 euro.

Le due alternative proposte dal volantino Bennet sono più economiche, da un lato troviamo il solito Apple iPhone 8 acquistabile a 399 euro, dall’altro invece spicca il Samsung Galaxy A20e da 149 euro. Sfogliando le pagine sottostanti avrete inoltre la possibilità di scoprire altre occasioni legate perlopiù agli elettrodomestici, o comunque ai televisori, spiccano indubbiamente i soli 549 euro necessari per l’acquisto di uno smart TV Samsung da 65 pollici, oppure i 399 euro per un modello da 55 pollici, sempre marcato Samsung.

Il volantino Bennet, come specificato all’inizio dell’articolo, è attivo su tutto il territorio nazionale fino al 27 maggio, salvo il solito esaurimento anticipato delle scorte effettivamente disponibili. Aprite le immagini per maggiori informazioni in merito.