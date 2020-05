MediaWorld porta nuove straordinarie offerte all’interno di uno dei volantini più discussi e desiderati del momento, grazie al bonus mobilità, gli utenti stanno puntando moltissimo i prodotti di questo tipo, ecco quindi arrivare tante piccole occasioni dai prezzi inferiori ai listini.

La campagna promozionale corrente risulta essere attiva in tutti i punti vendita e direttamente sul sito ufficiale, nella maggior parte dei casi la spedizione è completamente gratuita presso il domicilio, ciò sta a significare che l’utente potrà acquistare dal divano di casa, senza doversi preoccupare della consegna (indipendentemente dalla cifra spesa).

Discorso simile per il finanziamento a Tasso Zero, al superamento della soglia minima di 199 euro, l’acquirenti potrà richiedere una rateizzazione senza interessi, in modo da riuscire a pagare il necessario in comode rate fisse mensili.

Volantino MediaWorld: queste offerte sono incredibili

Ad affiancare i prezzi bassi nel mondo della Mobilità Elettrica, il volantino MediaWorld ha deciso di integrare buonissime occasioni anche per quanto riguarda il settore della Fotografia (tra cui troviamo ad esempio la GoPro Max a 499 euro con registrazione in 5K), Indossabili (da segnalare Apple Watch Series 5, Fitbit Inspire HR, Huawei Watch GT 2, Suunto 3 Fitness e similari), passando infine per Audio, casse portatili, droni (spicca il nuovo Mavic Air 2 a 849 euro) e similari.

Le offerte ed i migliori prezzi del volantino MediaWorld sono tutti raccolti entro le pagine che potete trovare direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, hanno scadenza il 24 maggio 2020.