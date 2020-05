Android: 7 app a sorpresa gratis solo oggi sul Play Store di Google

Competere con sistema operativo come Android risulta davvero proibitivo attualmente. Non importa se la piattaforma da contrapporre al robottino verde sia fissa o mobile, visto che Google con il suo sistema operativo è riuscito a superare addirittura Windows.

La battaglia è dunque a senso unico, ma soprattutto grazie alle qualità messe in campo proprio da Android negli ultimi anni. Se tutti credevano che la stabilità potesse essere un problema, questa è diventata uno dei cavalli di battaglia. Sono infatti davvero pochi coloro che si lamentano di avere problemi di stabilità con questa piattaforma, la quale riesce ad includere anche una discreta versatilità. Personalizzare icone, temi e menu risulta davvero molto semplice rispetto a qualsiasi altro tipo di sistema. Una grande mano poi è stata fornita dal Play Store, market che include titoli tra applicazioni e giochi a pagamento e gratis. Gli utenti riescono a trovare al suo interno tutto ciò che gli serve, sia per l’utilità, sia per quanto riguarda i vari passatempi.

Android regala gratis sette applicazioni e giochi a pagamento sul Play Store

Nella lista qui sotto potete trovare diversi titoli che Android proprio oggi ha scelto di regalare agli utenti. Ovviamente l’offerta durerà per poco, quindi vi conviene affrettarvi a scaricare tutto.