Avere uno smartphone Android è ormai diventata una consuetudine per tutti gli utenti, i quali infatti sanno benissimo quanto sia cresciuto il valore del sistema operativo di Google. Negli ultimi anni sono state tante le persone che hanno avanzato dei dubbi, anche se poi questi non hanno trovato assolutamente riscontro. Gli smartphone messi in moto dal robottino verde sono infatti sempre più performanti, vista la leggerezza della piattaforma ma soprattutto le possibilità che quest’ultima offre.

I passi in avanti sono stati tanti, e il merito è soprattutto della versatilità che offre un livello di personalizzazione davvero molto alto. Android inoltre si può basare sul Play Store di Google, spazio dedicato agli utenti che possono quindi scaricare ciò che vogliono. All’interno dello store ci sono infatti giochi e applicazioni di diverso genere che fanno al caso di tutti. Spesso i titoli sono a pagamento, ma proprio oggi c’è una promozione che ne comprende tantissimi gratuiti.

Android, solo per oggi ci sono cinque titoli a pagamento totalmente gratis per il pubblico

Nella lista qui sotto, come avviene ormai ogni giorno, trovate dei titoli da parte del mondo Android totalmente gratis. Ci sono app e giochi per tutti i tipi di utenti e noi ne abbiamo scelti alcuni. Vi consigliamo di scaricarli al più presto possibile per non restare fregati.