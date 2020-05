A partire dallo scorso 16 maggio 2020, l’operatore Vodafone Italia ha lanciato una nuova campagna SMS winback rivolta ad alcuni ex clienti che in precedenza hanno lasciato il consenso commerciale.

L’operatore rosso sta proponendo loro l’offerta Special 50 Digital Edition a soli 7 euro al mese con costo della SIM ed attivazione completamente gratuita. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Torna in Vodafone con la Special 50 Digital Edition

Alcuni ex clienti stanno ricevendo un SMS da parte dell’operatore molto simile a questo: “Torna in Vodafone! Solo per te 50 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 7 euro al mese con il nuovo Digital Service. Costo SIM e attivazione gratis! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo all’800034663 o su voda.it/web2. Per attivare vai nei nostri negozi o online su voda.it/web2 entro il 21 Maggio 2020“.

Come avrete potuto intuire, l’offerta comprende minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile a soli 7 euro la mese. L’attivazione dell’offerta ed il costo della SIM Card sono gratuiti. In questo SMS Vodafone invita dunque nuovamente i clienti selezionati a recarsi in un negozio per procedere con l’attivazione, sebbene resti disponibile l’attivazione direttamente online.

L’offerta prevede l’addebito su credito residuo, ma il cliente può comunque decidere di attivare anche il servizio di Ricarica Automatica su carta di credito o conto corrente, che offre una ricarica di 5 euro ogni volta che il credito scende sotto i 5 euro. Sono anche inclusi i cosiddetti Digital Services, vale a dire l’assistenza tramite canali digitali di Vodafone, come ad esempio TOBi e l’App MyVodafone, inclusi e disponibili 24 ore su 24 per chattare con un consulente ed essere eventualmente richiamati. Per scoprire tutti i dettagli visitate il sito ufficiale di Vodafone o recatevi presso un punto vendita autorizzato della vostra città.