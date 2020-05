Vodafone si sbarazza letteralmente di Iliad con il lancio della promozione chiamata Special 50 Digital Edition, gli utenti si ritrovano infatti ad avere la possibilità di accedere ad una grandissima mole di contenuti, tutti racchiusi in una soluzione dal prezzo estremamente ridotto.

La passa a Vodafone in questione promuove una nuova filosofia di pensiero aziendale, i consumatori infatti possono richiedere 50 giga di traffico dati alla massima velocità disponibile, illimitati minuti per telefonare a chiunque, nonché comunque SMS senza limiti da poter inviare ad ogni numero in Italia, tutto spendendo solamente 7 euro al mese e pagando il canone tramite il credito residuo della SIM ricaricabile collegata.

Passa a Vodafone: le limitazioni più importanti

Le limitazioni imposte dalla passa a Vodafone non sono poi moltissime, ma riguardano praticamente sempre gli stessi punti. La Special 50 Digital Edition può essere attivata solo ed esclusivamente da coloro che si ritrovano in condizione d’uscita da Iliad o da un operatore virtuale, nessun altro consumatore la potrà richiedere sul proprio numero di telefono.

La portabilità, come sempre accade per le operator attack, risulta essere strettamente obbligatoria, il pagamento di base è invece previsto direttamente sul credito residuo della SIM ricaricabile. In fase di attivazione vi potrebbe venire proposto l’addebito sul conto corrente bancario, ricordate che non è obbligatorio, potrà essere considerato solamente come un plus per facilitare il pagamento.

La navigazione, infine, è prevista sotto rete telefonica proprietaria 4.5G di casa Vodafone, prevede la limitazione a 600Mbps in fase di download, ma potrà essere utilizzata su tutto il territorio europeo.