Alcuni show sono capaci di carpire l’anima degli utenti e questo è un fatto indiscusso. Noti per rientrare nelle liste dei “must watch” di milioni di utenti alla volta, tali telefilm sono così popolari da oscurare qualunque altra novità, soprattutto quando le nuove stagioni appaiono sui cataloghi dei servizi streaming. Tra le serie cult di questo momento non possono non essere citati tre titoli completamente diversi tra di loro: Peaky Blinders, After Life e Sex Education.

Presenti tutti e tre su Netflix, gli stessi hanno fatto parlare molto di loro negli ultimi giorni a seguito di alcune novità molto importanti.

Netflix: Peaky Blinders e After Life torneranno presto con nuovi episodi, dubbi su Sex Education

La pandemia ha avuto risvolti negativi anche sul mondo del cinema e delle serie tv: è inutile negare che il rischio di poter contrarre il virus non abbia influito sulle tabelle di marcia di numerosi show, tra cui anche quelli di Netflix.

Tra le diverse serie che erano state messe in pausa vi era Peaky Blinders, ma a quanto pare ora non bisogna più temere: finalmente le riprese per la sesta stagione sono state avviate e ciò significa solo una cosa ossia che gli Shelby torneranno presto sul piccolo schermo.

Stessa sorte è spettata anche ad After Life: dopo l’uscita della seconda stagione, Netflix non ha fatto attendere oltre i fans della dark comedy annunciando che una terza stagione verrà presto prodotta e caricata online.

Unico dubbio, ad oggi, è riversato solo su Sex Education di cui non vi sono novità; a tal proposito non bisogna temere: una nuova stagione verrà prodotta come da precedente conferma, rimangono incerti solo i tempi.