Negli ultimi mesi, a causa dell’emergenze sanitaria Globale, sono state molteplici le serie TV, presenti nel catalogo di Netflix, ad aver riscosso parecchio successo. Fra queste, quindi, non possiamo non citare Lucifer, Vis a Vis e The Witcher che, di recente, hanno battuto ogni record di ascolti.

Tutto questo successo, quindi, ha spinto i vari produttori a rinnovare nuovamente le serie televisive appena citate. Nei prossimi mesi, quindi, gli utenti potranno accedere ad una serie di nuovi episodi ricchi di novità e colpi di scena. Scopriamo quindi di seguito i dettagli.