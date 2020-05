Annunciato per la prima volta lo scorso Marzo, ad oggi sono milioni i fan della serie TV Vis a Vis che, di fatto, attendono con ansia maggiori informazioni in merito alla data di rilascio Italiana dello Spin Off Vis a Vis El Oasis. Nel frattempo, come annunciato già da alcune settimane, in Spagna gli utenti hanno già avuto modo di guardare i nuovi episodi che ritraggono le avventure di Macarena e Zulema, le due ex-rivali che, dopo essere diventate complici, sono riuscite ad evadere dal carcere di Cruz del Norte. Scopriamo quindi di seguito maggiori informazioni

Vis a Vis El Oasis: ecco quando e dove arriva in Italia

Evitando di fare possibili Spoiler, l’unica cosa che ci sentiamo di dirvi è che la trama di Vis a Vis El Oasis non deluderà in alcun modo le vostre aspettative, nonostante la storia risulti essere ovviamente diversa da quella ormai conosciuta. Per quanto riguarda gli episodi, a quanto pare questi ultimi saranno otto, un numero del tutto in linea con le ultime due stagioni della serie TV. Ma quando verrà rilasciata la nuova serie TV in Italia? Secondo alcune voci non ufficiali, pare che Vis a Vis el Oasis arriverà nel nostro paese la prossima estate, il che significa che non dovrebbe mancare molto.

Molteplici invece sono le indiscrezioni sulla piattaforma che pubblicherà i nuovi episodi. In Spagna, infatti, la serie sta andando in onda sul canale Fox, il che rende incerto il rilascio Italiano su Netflix.

Per chi fosse interessato, ecco di seguito la trama del nuovo Spin Off, Vis a Vis El Oasis:

“Dopo alcuni anni dedicati a rapinare banche, gioiellerie e casinò, Macarena decide che per lei è arrivato il momento di abbandonare la vita da criminale. Zulema però le propone di mettere in atto un ultimo grande colpo: rubare una tiara di diamanti al matrimonio della giovane figlia di un importante signore della droga messicano. Le due potranno contare sull’aiuto di Goya (Itziar Castro), Mónica (Lisi Linder), Triana (Claudia Riera) e «La Flaca» (Isabel Naveira). Dopo la rapina, la squadra di ladre si rincontra all’Oasis Hotel per spartirsi il bottino, ma qualcosa è andato storto. Il piano studiato meticolosamente non è stato così perfetto come credevano.”