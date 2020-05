Iliad ha oramai concluso anche il secondo anno di attività nel nostro paese. La compagnia francese ad oggi si è guadagnata di diritto un ruolo da assoluta protagonista nel campo della telefonia, a pari di TIM, Vodafone e WindTre.

Iliad, sempre disponibili le due offerte low cost sul sito ufficiale

Gli addetti ai lavori e gli stessi clienti di Iliad dimostrano come il successo del provider transalpino sia determinato dalle promozioni low cost. Ancora oggi, infatti, la popolarità di una promozione come Giga 50 è ad altissimi livelli. Attraverso questa tariffa, i nuovi abbonati a fronte di una spesa mensile di 7,99 euro avranno a loro disposizione consumi illimitati per chiamate, SMS ed internet. In aggiunta a Giga 50, i nuovi clienti di Iliad possono a loro volta scegliere tra altre due offerte.

In primo luogo, attraverso il sito internet ufficiale è disponibile ancora la ricaricabile Giga 40. Le soglie di consumo di Giga 40 prevedono chiamate ed SMS illimitati a cui si aggiungono anche 40 Giga per la navigazione internet. Incluso nel pacchetto – questa una novità – ci sono anche 4 Giga per la connessione roaming in UE. Il costo di rinnovo della tariffa si attesta sui 6,99 euro.

Altra possibilità, da attivare sempre attraverso il sito internet ufficiale di Iliad, è l’offerta Voce. Con l’ausilio di questa promozione, i clienti riceveranno minuti illimitati per effettuare telefonate in Italia verso numeri fissi e mobili. Il prezzo ricorrente per questa ricaricabile è di 4,99 euro ogni trenta giorni.

Sia nella prima che nella seconda offerta è prevista una quota di attivazione pari a 10 euro.