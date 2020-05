La settimana scorsa vi abbiamo anticipato alcune delle caratteristiche chiave di Cubot P40. Oggi, invece, Cubot ci ha fornito una nuova serie di informazioni su un nuovo modello, il Note 20.

Lo smartphone ha un display LCD HD+ da 6,5 ​​pollici ed è alimentato dalla piattaforma mobile MediaTek Helio A22 con processore quad-core, che offre buone prestazioni in ambito fotografico, assicurando bei risultati anche in condizioni di scarsa illuminazione, con poco rumore ed integrando una tecnologia che permette di realizzare scatti definiti anche con lo zoom.

Inoltre, a bordo di Cubot Note 20 c’è l’ultima versione del sistema operativo di Google per dispositivi mobile, Android 10 offerto senza app di terze parti preinstallate. Lo smartphone è equipaggiato con 3 GB di RAM e 64 GB di memoria interna espandibile con microSD fino a 128 GB.

Cubot Note 20, altre caratteristiche e Giveaway

Per quanto riguarda il layout della fotocamera, Cubot ha voluto criticare i moduli quadrati di cui molti smartphone Android sono ormai dotati in questo momento. Per questo motivo, ha deciso di implementare sul suo Note 20 un modulo fotocamera dalla forma rotonda, con un flash a LED sulla sinistra e ben quattro fotocamere.

Lo smartphone è dotato di quattro fotocamere posteriori tra cui il sensore primario Sony da 12 megapixel, un sensore per la profondità da 20 megapixel e due sensori da 0,3 megapixel. Viene fornito con una fotocamera selfie da 8,0 megapixel con tanto di effetto bellezza e funzionalità AI.

Cubot Note 20 è dotato di una batteria da 4.200 mAh con supporto alla ricarica rapida. In termini di connettività, lo smartphone ha Bluetooth 4.2, dual-SIM, USB di tipo C e jack per cuffie da 3,5 mm. E’ anche presente il chip NFC, per cui è possibile effettuare pagamenti direttamente con lo smartphone.

Lo smartphone sarà disponibile in tre colori: nero, blu e verde. Cubot non ha ancora annunciato i prezzi e la disponibilità del dispositivo, ma supponiamo che il prezzo sia molto conveniente e ragionevole. Infine, segnaliamo la possibilità di partecipare al Giveaway di Cubot Note 20 per ottenere gratuitamente lo smartphone accedendo al sito Web ufficiale di Cubot.