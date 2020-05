La piattaforma di contenuti in streaming Netflix ha finalmente reso disponibile la tanto attesa quarta stagione della serie TV Skam, a partire dallo scorso 15 maggio 2020.

La quarta stagione, ricordo agli utenti che non possiedono l’abbonamento a Netflix, è stata resa disponibile anche sulla piattaforma dell’operatore Tim Italia, TimVision. Vi ricordo comunque che potete richiedere un periodo di prova gratuito se ancora non avete sottoscritto l’abbonamento.

Netflix ha rilasciato la quarta stagione di Skam

La serie racconta di Sana, una ragazza musulmana che volontariamente decide di indossare il velo, questo le comporta non pochi problemi, pregiudizi e discriminazioni. Anche lei è parte del gruppo delle ragazze di Skam, determinata, dalla forte personalità non si lascia abbattere facilmente, ma quando scopre l’amore le cose cambiano. Il suo innamorato nella serie è Mehdi Meskar, che con il suo passato è molto vicino al personaggio. Poliglotta nato in Italia, ora Mehdi vive in Francia, è la vera novità di Skam 4.

La protagonista che interpreta Sana ha dichiarato: “Sana fatica a capire chi è veramente, a volte non si sente capita e accettata come se vivesse sempre due vite differenti. Da una parte ha paura di non essere compresa dalle sue amiche perché musulmana, dall’altra in famiglia non trova appoggio perché vuole partecipare alle feste e vivere un’adolescenza normale. È spaventata e vive d’impulso, ci tiene moltissimo a specificare che la scelta di portare il velo è una sua scelta ma anche in quel caso non le crede nessuno. Il suo vivere la religione è una cosa molto personale“.

Mentre l’interprete del suo amato ha aggiunto: “Come Malik anche io sono nato in Italia e ho origini marocchine, interpretarlo è stato bellissimo perché ha grandi valori, ti tocca il cuore, è molto propositivo e ha una visione del vivere comune molto positiva. Incontrare Sana gli fa scoprire l’amore, la rispetta e fra loro sboccia un sentimento puro anche se lui ha una personalità più formata di lei“. Non ci resta che recarci sulla piattaforma per vedere cosa succederà in questa tanto attesa quarta stagione e scoprire anche tutti i contenuti inseriti nel mese di maggio 2020.