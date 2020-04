Il mese di maggio, come ogni altro mese fino ad ora, sarà ricco di nuovi contenuti proposti dalla piattaforma di streaming Netflix. Il mese di aprile è partito a bomba con l’ultima stagione di La Casa di Carta, ma anche il prossimo mese non scherzerà.

Arrivano infatti le miniserie Hollywood e The Eddy, la quarta stagione di SKAM Italia e la comedy con Steve Carrel Space Force. Scopriamo alcuni contenuti previsti per il mese di maggio 2020.

Netflix: alcuni contenuti che sbarcheranno nel mese di maggio 2020

Nonostante la pandemia da nuovo coronavirus che tutto il mondo sta affrontando, anche nel mese di maggio 2020 il colosso dello streaming Netflix sarà in grado di garantire ai propri abbonati una ricca offerta di produzioni di qualità. Tra le novità più attese, come anticipato precedentemente, troviamo senz’altro Hollywood e The Eddy.

La prima, diretta da Ryan Murphy segue un gruppo di aspiranti attori e registi inseguire la realizzazione personale ed il successo nella Tinseltown del secondo dopoguerra. La seconda miniserie è invece un musical drama ambientato nella Parigi dei giorni nostri, dove il mondo di un gruppo di personaggi ruota attorno al club che è solito frequentare anche un pianista jazz statunitense in fuga da un passato problematico.

Non dimentichiamoci anche White Lines, nuova serie TV del papà di La Casa du Carta, Alex Pina. La storia questa volta si concentra su una giovane donna che, venti anni dopo la scomparsa del fratello DJ ad Ibiza, torna sull’isola spagnola in cerca di risposte. Insieme a queste tre nuove serie e miniserie, sbarcheranno anche tantissimi altri contenuti, non ci resta che attendere per scovarli tutti.