La passa a Vodafone che potremmo definire più pazza del momento, prevede la possibilità di mettere le mani su addirittura 50 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G, richiedendo all’utente un esborso pari a soli 7 euro mensili a tempo indeterminato.

Con la promozione corrente, tutti i consumatori che si ritrovano in condizione d’uscita da Iliad o da un operatore virtuale, hanno la possibilità di accedere ad un’offerta quasi unica nel suo genere. Il nome è Special 50 Digital Edition, all’interno si possono scovare 50 giga di internet alla velocità massima disponibile, passando anche per illimitati minuti per telefonare a chiunque, nonché SMS senza limiti da poter inviare ad ogni numero sul territorio nazionale.

Passa a Vodafone: la promozione più incredibile

Ciò che rende la passa a Vodafone corrente davvero intrigante, è la possibilità di spendere soli 7 euro al mese e pagarli tramite credito residuo. E’ bene ricordare, infatti, che essendo una operator attack, prima di tutto richiede la portabilità del numero originario, oltre a naturalmente la provenienza esclusiva dagli operatori indicati in precedenza.

A differenza di quanto vediamo quotidianamente da WindTre, in questo caso il consumatore che deciderà di attivarla non dovrà sottostare ad alcun tipo di vincolo contrattuale di durata, potendo a tutti gli effetti abbandonare l’azienda in un qualsiasi momento, senza dover essere costretti a pagare penali di alcun tipo.

La massima velocità di navigazione effettivamente raggiungibile corrisponde esattamente a 600Mbps in download, naturalmente in perfette condizioni di connessione e con dispositivo effettivamente abilitato/compatibile. L’attivazione della promo è possibile nei punti vendita in Italia.