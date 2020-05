Iliad: gli utenti ora sono felici, 50GB e una grande novità per tutti

Iliad continua a conseguire risultati importantissimi, e gli utenti nessuno i principali artifici. E’ notizia delle ultime ore che il noto gestore proveniente dalla Francia avrebbe totalizzato nel primo trimestre del 2020 un fatturato di 150 milioni di euro.

A questa grande somma di guadagno si andrebbero ad aggiungere tantissimi nuovi utenti, per la precisione oltre mezzo milione. Il gestore si trova quindi adesso ad un totale che si aggira intorno ai 5,6 milioni di clienti attivi con una delle sue promozioni. Il merito è stato quello di proporre fin da subito i migliori contenuti, i quali hanno dato il via libera ad una girandola di utenti. Tutti hanno quindi valutato di abbandonare il proprio gestore di riferimento per raggiungere il proprio Iliad, il nuovo fenomeno del mercato mobile. Attualmente l’azienda occupa il quarto posto direttamente dietro i grandi colossi della telefonia, ma l’obiettivo è quello di salire ancora.

Iliad, dopo il grande traguardo del primo trimestre l’azienda decide di includere una grande novità nelle sue promo

Tutti conoscono quella che è la migliore promozione di Iliad, ovvero la Giga 50 che include al suo interno tutto e per pochi euro mensili. Questa soluzione è una delle più gettonate dell’ultimo trimestre, ma anche degli ultimi 18 mesi. Al suo interno gli utenti possono trovare minuti ed SMS senza limiti verso tutti i numeri e 50 giga in 4G per navigare sul web in 4G.

Il prezzo di questa promo è di soli 7,99 € al mese per sempre, ma ora c’è anche una nuova aggiunta. Tutti coloro che hanno una promo Iliad, possono beneficiare di 4 giga di traffico dati in 4G in roaming all’estero.