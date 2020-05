Tra pochi giorni Iliad taglierà il traguardo del suo secondo anno di vita nel nostro paese. Anche gli addetti a i lavori più scettici, dopo i risultati in continua crescita, devono attestare il ruolo da protagonista che la compagnia francese ha all’interno del mercato della telefonia italiana.

Iliad, eliminare ogni problema di connessione con il 4G

Nonostante la popolarità di iniziative low cost come la tanto lodata Giga 50, numerosi clienti in questi ultimi mesi non hanno potuto non sottolineare alcune criticità per le reti internet. Come risaputo, anche a causa della sua giovane età in Italia, Iliad ancora non è in grado di offrire copertura totale del territorio.

Molte delle anomalie croniche del passato sulle mancanze di rete sono state risolte. Tuttavia, gli utenti denunciano ancora piccoli problemi di rete che rendono la connessione intermittente in alcune circostanze. Per cercare di evitare alcuni disservizi è possibile mettere in atto una soluzione fai da te.

Molti abbonati, ad esempio, hanno sperimentato che può essere particolarmente d’aiuto la tecnologia 3G. In caso di mancanza di connessione, è possibile effettuare il passaggio da linea 4G a linea 3G per ritornare a navigare in rete. Questo tipo di soluzione è senza dubbio alcuno valida, ma solo in presenza di piccoli problemi per la rete.

Ovviamente, come risaputo, per eliminare drasticamente ogni genere di criticità gli utenti Iliad devono attendere l’entrata in azione delle antenne di proprietà. In base agli annunci dei dirigenti, già nel corso di questa estate ci sarà un upgrade per l’affidabilità delle linee.