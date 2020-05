Il prossimo 18 maggio l’azienda cinese Honor terrà un evento di presentazione online durante il quale presenterà numerosi dispositivi, dai nuovi smartphone Honor X10 e Honor X10 Pro ai nuovi laptop Honor MagicBook Pro. Ma le novità non finiranno qui. Come svelato online qualche ora fa, infatti, l’azienda annuncerà anche un nuovo tablet con supporto al 5G, ovvero il nuovo Honor V6.

Honor V6 5G: ecco le ultime indiscrezioni trapelate online

Dopo il nuovo tablet del colosso cinese Huawei, ovvero il Huawei MatePad Pro, ecco dunque che anche Honor svelerà a breve il suo nuovo tablet. Questo device sarà caratterizzato da alcune feature di rilievo, come svelatoci dal primo teaser ufficiale postato sul noto social Weibo. Secondo quanto trapelato, infatti, il prossimo Honor V6 sarà il primo tablet dell’azienda ad essere dotato del supporto alle reti di quinta generazione ed avrà inoltre il Wi-Fi 6.

Dal teaser ufficiale è poi possibile notare come sia presente un grande display con una buona ottimizzazione delle cornici, ma al momento non sappiamo se ci sarà o meno un foro nel display (come sul cugino di casa Huawei). I rumors su questo device non si fermano qui. Online è trapelata quella che sembra essere una prima immagine dal vivo del terminale e questa foto ci rivela un dettaglio molto importante, ovvero la presenza del supporto al pennino.

Ovviamente per il momento non abbiamo la certezza che si tratti effettivamente del prossimo tablet di Honor. Tuttavia, dato che sull’ultimo tablet di Huawei è presente il pennino, è molto probabile che anche Honor abbia deciso di fornire al suo device il pennino. Come processore, infine, si parla della possibile presenza del nuovo processore medio di gamma dell’azienda con supporto al 5G, ovvero il SoC HiSilicon Kirin 820.