WhatsApp: nuovo aggiornamento incredibile, ecco come cambia l'app

Nonostante WhatsApp include al suo interno un numero davvero ampia di funzioni e feature molto interessanti, gli utenti sembrano volere sempre di più. Il tutto è sicuramente legittimo dal momento che l’applicazione ha abituato tutti a nuovi aggiornamenti sempre più interessanti. A tutti dunque sono inclini a pensare che il colosso possa rilasciare una grande novità improvvisamente, proprio come è accaduto negli ultimi anni.

Diverse persone hanno espresso la volontà più e più volte di avere lo stesso account contemporaneamente su più dispositivi. Come tutti ben sanno però questo tipo di possibilità non è mai arrivata. Chiunque avesse cercato di installare lo stesso account WhatsApp su più dispositivi, ha dovuto per forza di cose scollegarlo dal dispositivo principale. In poche parole avere lo stesso account in contemporanea su due o più smartphone è praticamente impossibile. Questo tipo di pratica però sarà realtà a breve, visto che il nuovo aggiornamento è nell’aria e in via di sviluppo.

WhatsApp, la nuova soluzione Multi Device sta arrivando per gli utenti: ora tutto cambia

La funzione Multi Device è in via di sviluppo. Esatto, proprio così: gli utenti potranno avere un solo account WhatsApp su più dispositivi contemporaneamente. La notizia è arrivata dal noto portale WABetaInfo, il quale preannuncia ogni nuovo aggiornamento della piattaforma colorata di verde.

Adesso la funzione non è ancora disponibile, ma le ultime notizie hanno reso noto che ben presto sarà possibile usufruirne. Il nuovo aggiornamento è in via di sviluppo sull’applicazione WhatsApp in versione beta, per cui nel giro del prossimo mese tutto potrebbe diventare realtà.