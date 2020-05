Esselunga non teme assolutamente Unieuro, per questo motivo ha deciso di lanciare un volantino, disponibile però solamente oggi nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, tramite il quale l’utente potrà approfittare di prezzi incredibilmente bassi.

Spendere poco da Esselunga è davvero possibile, grazie sopratutto ad una campagna promozionale tramite la quale si può pensare di acquistare smartphone di fascia altissima, senza dover versare cifre particolarmente elevate. Gli utenti interessati alla compravendita devono ricordare, ad ogni modo, che gli acquisti potranno essere effettuati solamente nei punti vendita nazionali, non sul sito ufficiale o altrove.

Volantino Esselunga: le offerte sono incredibili

Lo smartphone incluso in promozione all’interno del volantino in oggetto è il Samsung Galaxy S10, un dispositivo che presenta un prezzo fisso di soli 599 euro, sebbene comunque sia già in commercio da oltre 1 anno. Il plus è sicuramente rappresentato dalla qualità generale, anche da un punto di vista prettamente fotografico.

L’alternativa è un TV Led United da 24 pollici, un prodotto appartenente alla fascia bassa del mercato delle televisioni, ma comunque in grado di attirare l’attenzione del consumatore finale con il suo prezzo pari a 89 euro, nonché ovviamente la piena compatibilità con lo standard DVB T2.

Per maggiori informazioni in merito alla campagna promozionale corrente raccomandiamo agli utenti di recarsi il prima possibile nei punti vendita Esselunga, infatti la campagna risulta essere in scadenza nella giornata odierna, 13 maggio 2020 (salo proroghe dell’ultimo minuto, probabili, ma non così scontate).