Unieuro appare essere davvero “quasi invincibile”, proprio perché continuamente in grado di presentare al pubblico campagne promozionali senza rivali in Italia, all’interno dell’ultimo volantino potremo infatti trovare tanti prezzi bassi ed i migliori prodotti in circolazione.

Con il 4 maggio la maggior parte dei punti vendita fisici ha finalmente riaperto i battenti, di conseguenza gli acquisti ora potranno essere completati sia online sul sito ufficiale (con in alcune occasioni spedizioni gratis sugli ordini superiori ai 49 euro, ma in genere a pagamento), che direttamente in negozio.

Per approfittare degli ultimi codici sconto Amazon e per scoprire le migliori offerte in circolazione, ISCRIVETEVI al canale Telegram interamente dedicato.

Volantino Unieuro: i nuovi prezzi battono la concorrenza

Le occasioni per risparmiare si susseguono all’interno del volantino Unieuro, uno dei prezzi più invitanti della campagna è sicuramente rappresentato dallo Huawei P30 Pro, top di gamma del 2019, oggi in vendita a 599 euro, una richiesta da non lasciarsi assolutamente sfuggire, in quanto forse tra le più basse mai viste prima (almeno nei negozi fisici).

Le alternative sono comunque altrettanto valide, anche se tutte compresse entro la fascia di prezzo dei 300 euro, sotto tale soglia l’utente potrà pensare di acquistare i vari Galaxy A30S, Motorola E6 Plus, Asus ZenFone Max Pro, LG K30S, Oppo A9 2020, Huawei P40 Lite e similari. Sono modelli qualitativamente interessanti, anche se ben lontani dall’ottimo P30 Pro indicato in precedenza.

Per le altre offerte del volantino Unieuro, aprite subito le pagine che trovate elencate qui sotto, gli acquisti sono effettuabili anche su tantissime altre categorie merceologiche.