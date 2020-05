YouTube Music continua a rilasciare aggiornamenti con nuove funzionalità per ottenere una fetta nel mercato dei servizi streaming. Non che YouTube Music sia nuovo sul mercato; YouTube è già il no.1 per sito di condivisione video e per piattaforma multimediale, per cui la sua piattaforma di streaming musicale ha un grande potenziale.

Il servizio è attivo dal 2015 ma non è poi così popolare rispetto a Spotify. Riceve regolarmente aggiornamenti e nuove funzionalità ma la sua fetta di utenti non è in netta crescita. L’ultimo update riguarda una nuova scheda esplora che sostituisce la pagina hotlist.

YouTube Music si fa spazio tra i competitors

La nuova funzione introdotta nell’ultimo aggiornamento aggiunge una scheda Esplora sull’app per mobile. Gli utenti potranno trovare nuove canzoni e sfogliare playlist diverse in base all’umore. Inoltre è stata aggiunta la funzione Song Lyrics che ti consente di cantare i tuoi brani preferiti. Le funzionalità sono ora disponibili per gli utenti iOS e Android. Se non hai provato YouTube Music, puoi scaricarlo gratuitamente da Play Store e App Store.

Potresti voler provare Music Premium in modo da poter ascoltare la musica senza alcuna interruzione pubblicitaria. YouTube Music è un servizio streaming musicale autonomo che ti consente di trovare i brani e la musica che desideri ascoltare. Sono presenti migliaia di album vecchi e nuovi, remix, playlist e spettacoli dal vivo. Per trovare una canzone, puoi semplicemente cercare una riga di testo o descrivere la canzone.

YouTube Music può persino offrirti brani in base a scelte e preferenze precedenti. Così come gli altri servizi streaming, esso offre un servizio Premium per gli abbonati che ti consente di ascoltare tutta la musica che vuoi senza interruzioni pubblicitarie.