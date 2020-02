YouTube Music: da ora potresti caricare la tua libreria musicale

YouTube Music: questo potrebbe essere un possibile arresto di Google Play Music

Potrebbe anche rappresentare una delle ultime mosse prima dell’arresto di Google Play Music. Uno dei suggeritori ha indicato che Play Music potrebbe chiudere “completamente” nella seconda metà del 2020. Google ha da tempo indicato che avrebbe piegato Google Play Music in YouTube Music una volta portate le funzionalità principali e quella transizione appare a portata di mano.

Non c’è garanzia che le cose accadranno come riportato. Google inizialmente sperava di spostare gli utenti nel 2019, ricorda. Sarebbe tempestivo se lo facesse, intendiamoci. YouTube Music e Premium hanno un totale di 20 milioni di abbonati. Queesto numero salterà in modo significativo se Google si converte in Play Music, per non parlare del fatto che attrae quei potenziali clienti che desiderano accedere alle loro collezioni personali.