Finalmente possiamo annunciarvi che la nuova versione desktop del social network Facebook sarà disponibile per tutti a partire da oggi. La nuova versione è stata svelata al pubblico durante la conferenza per gli sviluppatori F8, ma ancora non aveva raggiunto molto utenti.

Il colosso di Menlo Parl ha annunciato l’inizio del roll out, ovvero della distribuzione al pubblico, comunicando che la procedura terminerà entro le prossime settimane. Scopriamo tutti i dettagli, Dark Mode inclusa.

Facebook desktop: al via il roll out della nuova versione con Dark Mode

La società ha dichiarato: “Abbiamo fatto qualche ricerca sul campo, parlando con gli utenti per comprendere come migliorare l’esperienza web, e oggi siamo felici di presentarvi il nuovo sito, un nuovo punto di partenza per i prossimi anni di Facebook.com“. Ecco alcune novità in pillole, proprio come le ha annunciate l’azienda poche ore fa.

Il primo vantaggio della nuova versione è che trova le cose più velocemente: trova quello cerchi più velocemente grazie alla nuova navigazione semplificata. Inoltre, l’homepage si caricherà più velocemente e il passaggio da una pagina all’altra sarà più veloce. Presenta un look più pulito, testi più grandi: font più grandi e un layout semplificato.

D’ora in poi potrete rimanere aggiornati e commentare storie, video o album grazie ad un nuovo layout più coinvolgente, potrete gestire le pagine, Gruppi ed Eventi facilmente: con la nuova versione, è più semplice creare Eventi, Pagine, Gruppi e inserzioni. Per attivare la modalità scura, bisogna prima attivare la nuova interfaccia web, e poi cliccare sulla freccetta rivolta verso il basso, in alto a destra della schermata principale di Facebook, selezionando invece “Modalità Scura”.