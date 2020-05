Wi-Fi gratis per tutti: in arrivo la connessione libera in Italia

Tutti gli utenti che hanno una connessione internet sul proprio cellulare, vogliono una stabilità che gli consenta di non avere problemi. Certamente si tratta dunque di un’esigenza fondamentale al giorno d’oggi, proprio per restare in contatto sia con i propri affetti personali che in ambito lavorativo.

Il Wi-Fi risulta una delle più grandi risorse proprio in questo tipo di ambito, il quale sta per essere rivoluzionato da qualcosa che da sempre gli utenti richiedono. Proprio per offrire grande supporto dal punto di vista della rete mobile a tutti, il MISE a messo nero su bianco un nuovo piano per riuscire a creare una connessione Wi-Fi che riesca ad includere al suo interno tantissimi comuni italiani.

Ovviamente non saranno lasciati fuori i comuni di piccole dimensioni, che saranno anzi privilegiati. Il progetto inizialmente doveva partire solo per 138 comuni appartenenti al Lazio, alle Marche, all’Abruzzo e all’Umbria. In seguito però si è deciso di stanziare più fondi per coprire una superficie territoriale molto più ampia di quella designata inizialmente.

Piazza Wi-Fi Italia: la connessione gratuita sarà ben presto realtà

Il nome del progetto è Piazza Wi-Fi Italia e permette agli utenti la connessione libera sfruttando degli hotspot installati nelle varie piazze appartenenti ai comuni italiani. L’adesione è stata davvero incredibile da parte di tanti amministrazioni comunali che non vedono l’ora di partire con il progetto.

Sarà inaugurata un’app, wifi.italia.it, alla quale dovrete registrarvi per collegarvi agli hotspot più vicini senza problemi. Non servirà ripetere l’autenticazione e servirà solo avvicinarsi al punto dove già vi eravate registrati.