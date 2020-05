HUAWEI P30 Pro è stato sicuramente uno degli smartphone di maggior successo dell’azienda cinese. Uno smartphone dalle prestazioni eccellenti e dal comparto fotografico rivoluzionario, supportato dai servizi e dalle app di Google, ai quali Huawei ha dovuto poi rinunciare a causa delle limitazioni commerciali volute dall’Amministrazione Trump. I più recenti smartphone a marchio HUAWEI e HONOR, infatti, sono dotati di Huawei Mobile Services e di AppGallery, lo store proprietario dell’azienda, mentre non è previsto l’utilizzo del Play Store e delle app dell’ecosistema Google, come Gmail, Maps, YouTube, Drive, Calendario e quant’altro.

Huawei, però, starebbe lavorando ad un nuovo smartphone dotato di G-Apps ed ha a che fare proprio con l’amatissimo HUAWEI P30 Pro. Il colosso cinese, infatti, avrebbe in serbo una nuova edizione dello smartphone che, con molte probabilità, debutterà entro la fine di questo mese.

HUAWEI P30 Pro New Edition, disponibile dal 15 maggio

In realtà, potremmo anche fare a meno di utilizzare il condizionale in quanto HUAWEI P30 Pro New Edition è già apparso sul sito ufficiale Huawei Germania, Vodafone e Otelo e sembra essere uno smartphone completamente diverso dal vecchio HUAWEI P30 Pro. Dal punto di vista hardware, ci aspettiamo un upgrade della RAM e dello spazio di archiviazione.

Dal momento in cui HUAWEI P30 Pro può supportare un massimo di 8 GB di RAM e 512 GB di storage, la nuova edizione potrebbe ospitare ben 12 GB di RAM e fino ad 1 TB di spazio di archiviazione interna. Ma ciò che potrebbe rendere questo smartphone molto appetibile è il ritorno dei servizi di Google, incluso il Play Store e le G-Apps. HUAWEI P30 Pro New Edition è atteso per il prossimo 15 maggio.