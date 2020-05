Esselunga recupera il terreno perso nei confronti delle più vicine rivali del settore della rivendita di elettronica con il lancio di una campagna promozionale davvero molto invitante, nonché a disposizione di ogni consumatore sul territorio nazionale.

Il volantino indicato nel nostro articolo è da considerarsi attivo in ogni singolo punto vendita in Italia, ma non sul sito ufficiale dell’azienda stessa; al giorno d’oggi, infatti, non esiste la possibilità di completare gli ordini online, almeno per quanto riguarda i prodotti afferenti al mondo della tecnologia generale.

Volantino Esselunga: spendere poco è davvero possibile

Gli smartphone che garantiscono un notevole risparmio al consumatore finale non sono moltissimi, uno dei più interessanti è sicuramente il Samsung Galaxy S10, il vecchio modello del 2019 può infatti essere acquistato con un esborso finale di soli 599 euro, pur comunque garantendo ancora oggi buone prestazioni complessive ed aggiornamenti sempre precisi.

L’altra occasione da non lasciarsi sfuggire riguarda il TV Led United nella dimensione da 24 pollici, la spesa qui si attesta solamente sugli 89 euro, una delle cifre più basse mai viste per un dispositivo perfettamente compatibile con il nuovo standard DVB T2.

Entrambi gli acquisti prevedono la garanzia legale della durata di 24 mesi, entro tale periodo qualsiasi difetto di fabbrica verrà riparato gratuitamente dal centro assistenza. Gli acquisti, come specificato in precedenza, possono essere effettuati solamente nei punti vendita fino all’11/13 maggio, salvo esaurimento anticipato delle scorte.