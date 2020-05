Unieuro propone una delle sue migliori campagne promozionali di sempre, per l’occasione l’azienda è stata in grado di lanciare tantissimi sconti sulla maggior parte dei prodotti inclusi all’interno del catalogo nostrano, offrendo all’utente la possibilità di ottenere i migliori terminali al giusto prezzo.

Finalmente i punti vendita sono stati quasi interamente riaperti al pubblico, di conseguenza il consumatore potrà tornare a recarsi personalmente in negozio per completare l’acquisto. Se interessati, ad ogni modo, ricordiamo che il corrente volantino Unieuro risulta essere pienamente disponibile anche sul sito ufficiale, con spedizione presso il domicilio gratis per ogni ordine superiore ai 49 euro.

Volantino Unieuro: gli utenti risparmiano moltissimo con questi sconti

I top di gamma inclusi all’interno del volantino Unieuro sono all’incirca sempre gli stessi, a partire ad esempio dallo Huawei P30 Pro, uno dei dispositivi più ricercati e richiesti del 2019, oggi acquistabile con un esborso di 599 euro circa.

Ottime opportunità giungono tra le mani del consumatore anche nel momento in cui proviamo a ridurre la cifra finale, ecco quindi arrivare modelli del calibro di Huawei P40 Lite, Galaxy A30S, Oppo A9 2020, LG K50s, Asus ZenFone Max Pro, Motorola E6 Plus, Wiko Y60 e simili, tutti in grado di richiedere un pagamento non superiore ai 300 euro.

Per scoprire e conoscere da vicino il volantino Unieuro, avete l’opportunità di aprire le pagine elencate qui sotto, in tal modo potrete decidere il modello preferito, ancora prima di recarvi direttamente in negozio.