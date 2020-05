La serie televisiva italiana Suburra ha riscosso un incredibile successo da quando è disponibile sulla piattaforma di streaming online Netflix. Una fiction tratta dall’omonimo film per raccontare le vicende criminali nella città di Roma che coinvolgono non solo cittadini, ma anche Chiesta, Stato e Forze dell’ordine.

Attualmente nel catalogo di Netflix sono disponibili le prime due stagioni, ma dovrebbe arrivare anche la terza nei mesi correnti. Ecco quali sono gli ultimi aggiornamenti a riguardo.

Suburra 3 in arrivo su Netflix: ecco le ultime indiscrezioni trapelate

La terza stagione della serie televisiva italiana potrebbe non arrivare molto presto secondo alcune notizie che attualmente circolano in rete. I fan di Alessandro Borghi e Giacomo Ferrara, interpreti di due personaggi principali nella serie, potrebbero non avere la possibilità di guardare le nuove vicende molto presto come si sperava.

La serie televisiva italiana sarebbe dovuta debuttare tra il mese di Maggio e il mese di Agosto secondo alcune voci da corridoio, ma a causa dell’emergenza sanitaria attualmente in corso anche le riprese di Suburra sono momentaneamente sospese. L’inizio di questa fase due non ha facilitato le cose perché le produzioni cinematografiche non rientrano in quelle attività che possono lavorare con le giuste cautele e protezioni. Proprio per questo motivo le riprese continuano a rimanere sospese e, per di più, la data di lancio potrebbe essere rimandata di molti mesi.

Anche Alessandro Borghi è intervenuto tramite il suo profilo ufficiale Instagram comunicando ai fan che nessuno e neanche la produzione stessa conosce una possibile data di rilascio per la terza e ultima stagione.