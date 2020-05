Peaky Blinders, Sex Education e After Life rappresentano alcuni degli show più acclamati di Netflix: capaci di aver ammaliato orde di abbonati, queste tre produzioni sono riuscite a guadagnarsi il loro posto nelle liste dei “must watch” di moltissimi utenti, diventando dei veri e propri successi. Completamente diverse tra di loro sia per tematiche che per tipo di regia, le tre serie tv appena citate hanno conosciuto tutte sorti diverse il merito al loro futuro facendo, più di una volta, “sbattere i piedi” ai fans più incalliti e ansiosi di gustarsi nuovi episodi.

Netflix: Peaky Blinders, Sex Education e After Life avranno delle nuove stagioni? Quando usciranno?

Affermare che tutte e tre gli show avranno un seguito non è effettivamente possibile: sebbene le possibilità siano discrete, per After Life non è ancora giunta una conferma per una terza stagione. Caso contrario, invece, riguarda sia Peaky Blinders che Sex Education: una sesta ed una terza stagione approderanno in catalogo.

Rispondere al “quando?” è però difficile: l’emergenza sanitaria che ha coinvolto tutto il globo ha messo in pausa entrambe le produzioni, andando a creare un contenzioso con quella che era la tabella di marcia.

In ogni caso non bisogna scoraggiarsi: Netflix non ha deciso di eliminare in alcun modo tali show, bisognerà attendere solo un po’ più del dovuto.

In merito ad After Life, in conclusione, Ricky Gervais che ne è il protagonista ha espresso la sua volontà nel voler tornare in scena nel ruolo di Tony: Netflix accoglierà le sue volontà?