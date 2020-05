Il nuovo gestore WindTre invoglia i clienti degli operatori virtuali ad effettuare il trasferimento del numero attraverso la sua offerta operatore attack denominata WindTre Go 50 Top +. I clienti che desiderano attivarla possono accedere all’apposita pagina presente sul sito ufficiale WindTre; e richiedere la nuova SIM, che sarà spedita dal gestore tramite corriere senza dover sostenere alcun costo di spedizione; e quindi andando incontro soltanto al costo della scheda, pari a 10.00 euro. Si ricorda che l’offerta può essere attivata soltanto trasferendo il numero da uno degli operatori virtuali indicati da WindTre.

Passa a WindTre: cosa offre la tariffa WindTre Go 50 Top +!

L’offerta operator attack WindTre Go 50 Top + prevede una spesa mensile di 5.99 euro che dovrà essere saldata dai clienti attraverso il credito residuo. Ogni mese sostenendo la spesa di rinnovo si avrà la possibilità di usufruire di minuti illimitati verso tutti i numeri per le chiamate; di 200 SMS verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati per la navigazione.

Il gestore WindTre non richiede alcuna spesa per l’attivazione della sua offerta ma sarà comunque necessario sostenere un costo iniziale di 15.99 euro, tramite il quale si effettuerà l’acquisto della SIM e il rinnovo anticipato della tariffa.

I clienti possono ottenere gratuitamente anche l’app ufficiale WindTre, che permette di ricaricare velocemente la propria SIM; monitorare i consumi effettuati e conoscere lo stato della promozione. In caso di esaurimento anticipato dei 200 SMS previsti dalla promozione, l’operatore applicherà le soglie indicate dal piano tariffario, che prevede un costo di 0,29 euro per ogni SMS inviato.