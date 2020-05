La passa a WindTre appositamente pensata per invogliare milioni di consumatori a richiedere la portabilità del proprio numero di telefono, oppure attivare una nuova SIM ricaricabile, è sicuramente la Unlimited 200 Special Edition, una spettacolare soluzione raggiungibile indistintamente dalla provenienza.

Avete capito bene, a differenza delle solite e classiche operator attack riservate ad una ristrettissima cerchia di consumatori sul territorio nazionale, in questo caso ci troviamo di fronte un’offerta a disposizione effettivamente globale, con pagamento diretto tramite credito residuo della SIM ricaricabile. L’attivazione è possibile direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, con o senza portabilità (ricordate che la potranno richiedere anche i già clienti); inizialmente viene richiesto il versamento di un contributo di 9,99 euro per chi entrerà a far parte del mondo WindTre, mentre sarà di 19,99 euro per tutti gli altri.

Passa a WindTre: la promozione è davvero super

All’interno della promozione si possono trovare tantissimi contenuti, non mancano infatti 200 SMS da poter inviare a chiunque si desideri sul territorio italiano, passando anche per illimitati minuti da utilizzare per telefonare a chiunque si voglia, per finire ovviamente con i 200 giga di traffico dati alla massima velocità attualmente disponibile.

Il prezzo chiaramente non è assolutamente low cost, nello specifico viene richiesto un versamento fisso di 29,99 euro al mese a tutti coloro che decideranno di attivarla sul proprio numero. Chiaramente, al costo d’attivazione sarà necessario aggiungere 10 euro, solo nel caso in cui fosse necessario acquistare una nuova SIM ricaricabile (solo i nuovi clienti dovranno farlo).

Sono da considerarsi completamente assenti vincoli contrattuali di durata di alcun tipo.