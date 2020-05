Se stavate pensando di gettare le vostre carte SIM più datate, dopo questo articolo, ci penserete sicuramente due volte! Perché? Alcune di queste, anche se apparentemente col passare del tempo sembrerebbero aver perso di valore, in realtà possono cambiarvi la vita. Stiamo parlando di una quantità ristretta di SIM caratterizzate da una sequenza di cifre molto rara.

La loro disperata ricerca ha dato vita ad un vero e proprio mercato della rivendita, dove i collezionisti più accaniti sono disposti a dare tutto pur di ottenerne una.

Tali “carte d’oro” vengono vendute online a cifre elevatissime che possono andare dai 3.000 ai 50.000 euro.

SIM: ecco per voi la top number dei numeri più ricercati in Italia

La nascita delle prime vendite di carte SIM è dovuta anche al programma televisivo Le Iene. Quest’ultimo ne ha parlato durante un servizio in onda su Italia 1. Tale scoperta fortunatamente ha portato dei buoni frutti in tutta la penisola. Infatti le compagnie telefoniche Tim, Wind, Tre e Vodafone hanno deciso di dare il via ad un’asta di beneficenza. Il ricavato delle Top Number verrà poi devoluto all’Istituto Nazionale dei Tumori. Ecco di seguito i numeri speciali che sono già stati venduti: