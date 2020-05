Asus ha ufficializzato l’arrivo in Italia del nuovo Zenbook Flip 14, convertibile della serie U a breve acquistabile a 749 euro. Il prodotto grazie alla cerniera ErgoLift può essere aperto in più modi, tra cui la modalità laptot, tablet, e tante altre angolazioni.

Il nuovo dispositivo Asus è caratterizzato da un display di 14 pollici in Full HD, come intuibile dal nome, e si basa su AMD Ryzen 3000. La cerniera di cui dispone è in metallo e resiste ad un ciclo di 20.000 aperture/chiusure. Inoltre, per rendere il dispositivo comodo da usare, la cerniera permette di sollevare la tastiera se l’inclinazione va oltre i 135°.

Asus ZenBook Flip 14 sbarca sul mercato italiano a 749 euro

Molto interessante anche il touchpad di cui dispone questo convertibile, il quale contiene la tastiera numerica solitamente presente accanto alla tastiera standard di dispositivi di dimensioni maggiori. Prende il nome di NumberPad. Presente anche la webcam IR la quale non solo facilita le videochiamate ma anche il riconoscimento facciale per garantire una maggior protezione dei dati.

Il rapporto schermo/corpo è del 90% e lo schermo di 14 pollici di tipo LED è inoltre retroilluminato e circondato da cornici di circa 3,5 mm. Supportati 8 o 16 GB di memoria DDR4-2400, SSD PCle 3.0 x2 di 256 oppure 512 Gigabyte, connettività Bluetooth 4.2 e Wi-Fi 5 di tipo dual-band. Per quanto riguarda le porte USB, sono presenti una di tipo C, una di tipo HDMI e due di tipo A. Inclusi inoltre il jack audio, e uno slot per microSD. La batteria montata è ai polimeri di litio, a 3 celle, ideale per circa 9 ore di autonomia e il peso complessivo del dispositivo è di circa 1,6 Kg.