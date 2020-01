Uno zaino dal design futuristico, capace di farci distinguere dalla massa, donando al nostro outfit un tocco di stile in chiave hi-tech. Keeback è rivestito in lega di plastica rigida, così da proteggere il contenuto al suo interno da eventuali urti o altri eventi che possano in qualche modo danneggiare gli oggetti trasportati.

Keeback, lo zaino digitale con schermo LED e altoparlante Bluetooth

Lo zaino Keeback presenta uno schermo LED realizzato con oltre mille pannelli indipendenti, che può essere personalizzato a proprio piacimento stabilendo il messaggio da mostrare. Lo schermo LED non vuole fungere come semplice elemento estetico, quanto anche come strumento di sicurezza: questo, infatti, rende chi lo indossa più visibile durante le ore notturne, mentre ci si sposta in bicicletta o in moto, ad esempio.

Oltre ciò, lo zaino Keeback integra due altoparlanti Bluetooth a 10 W, per ascoltare la musica mentre si è in mobilità senza dover portarsi dietro uno Smart Speaker, o comunque senza interagire personalmente con lo smartphone o con un qualsiasi altro dispositivo connesso allo zaino. Ma non finisce qui: Keeback, infatti, presenta anche una batteria da ben 13.600 mAh che permette di ricaricare lo smartphone, il tablet o il PC. Ciò anche grazie alle quattro porte USB (due interne e due esterne) di tipo A, a cui è possibile collegare i dispositivi per metterli in carica.

L’unica pecca di questo zaino digitale è il peso. Keeback pesa 1,9 KG, un peso piuttosto elevato considerando che questo aumenterà quando lo si riempirà con gli oggetti da trasportare, soprattutto se si tratta di un PC. In attesa del lancio ufficiale, vi lasciamo al video di presentazione di Keeback.