Il 4 maggio è ormai il tradizionale giorno dedicato alla Saga di Star Wars. La leggenda vuole che questa data sia stata scelta in seguito ad un curioso gioco di parole. Infatti una delle citazioni più iconiche della saga è “May the Force be with you” che in italiano è tradotta con “Che la Forza sia con te“.

Nel 1979 il partito di Margaret Thatcher, per festeggiare l’elezione del Primo Ministro, pronunciò proprio questo augurio: “May the fourth be with you“. In lingua originale, la parola “May” può assumere un doppio significato a seconda del contesto in cui è inserita. Infatti, può indicare sia Maggio che il verbo “possa”. Anche la pronuncia di “Force” è simile a quella di “Fourth” che significa “quattro”.

Incomprensioni e assonanze a parte, ormai il 4 maggio ormai è considerato dai fan di tutto il mondo lo Star Wars Day e ognuno celebra a proprio modo questa ricorrenza. Il modo migliore per farlo però è ovviamente un rewatch della Saga e in assenza di un supporto fisico come Blu-Ray e DVD ci viene in soccorso proprio la piattaforma Disney+.

Il 4 maggio è lo Star Wars Day

Il servizio di streaming di Topolino ha deciso di fare le cose in grande quest’anno e infatti, il 4 maggio 2020 l’intera Saga di Star Wars sarà per la prima volta completa. In questo giorno infatti debutterà “Star Wars: L’ascesa di Skywalker” e sarà disponibile per tutti gli abbonati.

Inoltre, anche i fan di “The Mandalorian“ potranno festeggiare. Dopo la conclusione della serie con l’ultimo episodio della prima stagione, il Mandaloriano è pronto a tornare. Infatti, arriverà un documentario dedicato alla serie evento. In questa docuserie sarà possibile ammirare tutto il lavoro svolto dalla produzione dietro le quinte e scoprire le innovative tecniche utilizzate per filmare e produrre la serie.