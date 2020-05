Si preannuncia un maggio 2020 molto interessante per Disney+. La piattaforma di streaming, infatti, ha annunciato le novità del mese tramite un post su Instagram. I nuovi titoli si aggiungono così al già vasto catalogo della piattaforma. Ricordiamo infatti che è possibile ammirare tutti i classici Disney, i film d’animazione Pixar, tutto l’universo Marvel, la galassia lontana lontana di Star Wars e National Geographic.

Si inizia il primo maggio con il debutto di “Toy Story 4” che vede ancora una volta impegnati in una fantastica avventura il cowboy Woody e lo Space Ranger Buzz Lightyear. Il 15 maggio invece è dedicato al Marvel Cinematic Universe con il debutto di “Ant-Man & The Wasp”

Il 4 maggio non poteva che essere dedicato a Star Wars. Infatti, in questa data cade lo Star Wars Day, festività nata grazie all’assonanza tra la celebre frase “May the Force be with you” (traducibile con l’iconico “Che la Forza sia con te“) e la frase “May the fourth be with you“.

In inglese la parola “May” assume significato diverso a seconda del contesto e può diventare sia “Maggio” che il verbo modale “potere”. Ecco quindi che in questa data debutteranno “Star Wars: L’ascesa di Skywalker” e il dietro le quindi della serie “The Mandalorian“.

Non mancano anche classici come “Tron: Legacy” e “Ritorno al bosco dei 100 acri” rispettivamente il 21 e 22 maggio. Di seguito, invece, è possibile trovare l’elenco completo dei nuovi film e serie tv in uscita a maggio che arriveranno su Disney+: