Lo scorso mese di dicembre Xiaomi presentò ufficialmente in Cina il suo smartphone di punta a marchio Redmi, cioè il Redmi K30. Quest’ultimo device dispone del supporto alla connettività 5G, ma la sua versione global non dispone di questa caratteristica. Per questo motivo, sembra che l’azienda abbia intenzione di proporre anche a livello globale un nuovo device con supporto al 5G e dal prezzo contenuto, cioè il nuovo Redmi K30i.

Redmi K30i: ecco le ultime novità di questo device

Si comincia a parlare online di questo nuovo device del sub brand del produttore cinese Xiaomi. Nello specifico, sono arrivati i primi rumors riguardanti il presunto comparto fotografico. Secondo quanto trapelato online nel corso delle ultime ore, il prossimo device a marchio Redmi avrà a disposizione quattro fotocamere posteriori come i suoi fratelli maggiori.

Tuttavia, per mantenere i costi leggermente più bassi, sembra che l’azienda abbia deciso di montare un sensore fotografico principale da 48 megapixel. La versione standard del device, cioè il Redmi K30, ha invece a disposizione un sensore fotografico primario da 64 megapixel. Al momento non sono trapelate altre informazioni riguardo al design e alla scheda tecnica del nuovo Redmi K30i, ma è molto probabile che questi siano più o meno gli stessi degli attuali modelli in commerci.

Vi ricordiamo che a breve dovrebbe anche arrivare la versione globale del Redmi K30 Pro con il nome di Pocophone F2 Pro. Questo device avrà lo stesso design dello smartphone di Redmi e, stando alle ultime indiscrezioni, dovrebbe avere un costo di circa 700-600€.