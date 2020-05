Google sta riportando in vita i Doodle più popolari per intrattenere tutti i suoi utenti e regalare loro un momento di leggerezza durante la quarantena.

La novità della collezione con i migliori doodle degli ultimi anni è presente già qualche giorno fa, dal 27 aprile per l’esattezza. Inoltre, ogni giorno ne viene aggiunto uno, oltre a quelli già presenti. Sono svariati i mini giochi di cui potrete usufruire, tra cui ad esempio Coding for Carrots, arrivato per la prima volta nel 2017 e famoso tra i più piccoli. Trattasi di un Doodle in occasione del 50° anniversario di Logo in cui bisogna aiutare un coniglio a raccogliere cibo.

Tornano i Doodle Google, disponibili tanti giochi direttamente nella vostra homepage

Oppure, “Rockmore” creato per consentire agli utenti di imparare a suonare l’insolito e misterioso strumento. “Fischinger“, invece, è stato originariamente realizzato per celebrare il 117 ° compleanno del regista e artista visivo Oskar Fischinger e come nel gioco annunciato poco fa consente di creare la propria musica. Inoltre, disponibili un gioco dedicato al cricket, o uno a tema gnomi da giardino apparso per la prima volta nel 2018.

Nuovi giochi arriveranno ogni giorno per un totale di almeno 10 doodle interattivi. Google non sta annunciando quali siano le novità previste per il giorno successivo ma vi basterà controllare costantemente. Per poter controllare tutti i giochi disponibili sarà sufficiente scrivere “Doodle Google” nella barra di ricerca. Inoltre, vi ricordiamo che se ad esempio scrivete “tris“, è disponibile da ormai molto tempo anche questo genere di intrattenimento direttamente sull’homepage del celere motore di ricerca. Google offre inoltre prove gratuite al suo servizio di gioco Stadia online, che consente alle persone di giocare a giochi di enorme successo.