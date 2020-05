Ci sono state alcune preoccupazioni sul numero di giochi che saranno disponibili su Google Stadia. Molte persone pensavano che la piattaforma Cloud Gaming di Google avesse pochi giochi nella sua libreria. Tuttavia, durante lo streaming live di Stadia Connect, Google ha annunciato che uno dei giochi Battle Royale preferito dai fan, PUBG, è ora disponibile su Google Stadia.

I giocatori possono giocare a PUBG su Google Stadia per € 29,99 o € 39,99 con il Season Pass. Inoltre, fino alla fine di maggio, Google Stadia Pro è gratuito per i membri in 14 paesi supportati. Significa che per quei membri di Stadia, PUBG è gratuito, incluso il Season Pass. Come bonus, tutti i giocatori PUBG su Stadia avranno una skin esclusiva Stadia nel gioco.

Google Stadia è pronta ad accogliere nuovi giochi

Oltre a PUBG, molti altri giochi sono ora disponibili su Google Stadia, tra cui Octapath Traveler di Square Enix per € 59,99. Anche Moroever, Get Packed, un’esclusiva “First on Stadia”, è disponibile a partire da oggi per € 20. Per ricordarlo, i titoli “First on Stadia” sono esclusive che verranno lanciati su Stadia prima di qualsiasi altra piattaforma.

È interessante notare che Google ha annunciato che sta lavorando con EA per portare titoli come Star Wars: The Fallen Order, Madden NFL e FIFA su Stadia quest’anno. Ora, questi sono i titoli EA citati da Google. Tuttavia, questa partnership tra EA e Google significa che ci saranno altri giochi EA in arrivo sulla piattaforma.

Inoltre, Google ha in programma di portare anche i titoli Square Enix sulla piattaofmra, a partire da Lara Croft. Infine, Google ha anche annunciato altre due esclusive “First on Stadia”. Il primo è Crayta, che ti consente di creare il tuo gioco. Il secondo è Ember, un gioco sull’essere cattivi vigili del fuoco, che sarà disponibile in accesso anticipato a partire dal 21 maggio in poi.