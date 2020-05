Netflix, nota piattaforma di streaming, ha contribuito in modo davvero importante a riempire le nostre giornate di quarantena, offrendo un catalogo di contenuti davvero variegato in grado di soddisfare pressoché tutti i palati.

Tra le liste dei contenuti abbiamo poi delle punte di diamante, tra cui After Life, Sex Education e Peaky Blinders, tre serie TV molto diverse ma accomunate dall’origine britannica, ecco le ultime inerenti i futuri episodi in arrivo sulla piattaforma.

Tutto ciò che serve sapere sui futuri episodi delle serie

After Life è una serie TV basata sul black humor del geniale autore Ricky Gervais, famoso stand up comedian, che in questa serie riesce a coniugare uno stile drammatico al suo modo di fare sceneggiatura.

La storia narra del profondo cambiamento psichico che subisce un uomo a seguito della perdita della moglie, il quale passa da un atteggiamento pacato al fare e dire ciò che preferisce senza inibizione. La seconda stagione è stata recentemente pubblicata su Netflix (24 Aprile) e quindi è pertanto prematuro parlare di una terza stagione, dal momento che nemmeno il regista si è pronunciato.

Per quanto riguarda Peaky Blinders, questa serie TV narra le vicende di Thomas Shelby e della gang dei Peaky Blinders (lama celata sotto il cappello) e vede la conferma dell’arrivo della sesta stagione, che sarà molto incentrata sulla psiche del protagonista impersonato da Cilian Murphy, con numerosi collegamenti alla prima stagione e la promessa che questa non sarà l’ultima, infatti a detta dell’autore mancano ancora troppi episodi per concludere.

Sex Education è invece una serie in stile dramedy che narra le vicende di Otis, un ragazzo che diventa involontariamente l’educatore sessuale della sua scuola. Fino ad oggi sono state prodotte due stagioni con la terza che ha ricevuto conferma prima dello scoppio della pandemia e quindi ha subito una battuta d’arresto anche se le riprese ricominceranno non appena l’emergenza sarà finita, è pertanto impossibile stabilire quando uscirà.