Tutti sappiamo a cosa ci riferiamo quando parliamo della piattaforma Netflix, ma nessuno sa davvero come questa sia nata. L’ormai conosciuto colosso di film e serie tv streaming nasce nel 1997 da Reed Hastings, un ingegnere informatico laureato a Stanford. Egli, a seguito di una penale (dal costo di 40 dollari) causata dalla consegna in ritardo del film Apollo 13, ebbe una straordinaria idea che oggi ha il nome di Netflix. Inizialmente tale invenzione doveva essere un servizio per il noleggio di DVD, VHS e videogiochi tramite posta. Col tempo però è diventata una vera e propria piattaforma a pagamento su cui vedere qualsiasi tipo di contenuto. Tra questi, i titoli più in voga del 2020 vi sono Lucifer, The Witcher e Vis a Vis. Ovviamente però ve ne sono moltissime che potrete trovare anche nel nostro sito.

Netflix: quando faranno ritorno Lucifer, The Witcher e Vis a Vis?

Andando in ordine, Lucifer, la serie tv che ha come protagonista il più amato dalle donne (e non) Tom Ellis, ha da poco terminato le sue riprese ed è pronta per giungere sulla piattaforma. Assisteremo alla quinta stagione che molto probabilmente vedrà Lucifer Morningstar tornare negli Inferi per chiedere aiuto al fratello.

The Witcher purtroppo ci lascerà col fiato sospeso per un tempo indefinito. Le riprese della serie tv sono state travolte dal virus diffusosi in tutto il mondo. Proprio per questa ragione la sua attesa sarà più lunga del solito. Ciononostante The Witcher ci regalerà la seconda stagione entro il 2021 o poco più.

In conclusione, Vis a Vis, la serie tv spagnola più vista dopo La Casa di Carta, non si rinnoverà con una quinta parte ma offrirà una preziosa nuova serie spin-off che che prende il nome di “Vis a Vis: El Oasis”.