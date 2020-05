WhatsApp, anche nella prossima fase 2 dell’emergenza Coronavirus, sarà di profondo aiuto. Dato che molte delle norme sul distanziamento sociale continueranno ad essere in vigore anche nelle settimane a venire, la piattaforma di messaggistica si confermerà presumibilmente come quella piazza virtuale utile all’incontro di amici e parenti.

WhatsApp, questo SMS deve essere subito cancellato per evitare rischi

In questi giorni, come vi abbiamo testimoniato a più riprese, il traffico su WhatsApp sta raggiungendo livelli record. Come in tutte le circostanze che vanno fuori dall’ordinario, ci sono persone poco di buono che in un modo o nell’altro cercano di trarre vantaggio dalla situazione. Da giorni sui vari smartphone è tornato a circolare un SMS pericoloso legato proprio a WhatsApp.

Una versione verosimile del messaggio (potrebbero cambiare alcune parole) è questa: “Saluti da WhatsApp! Il tuo numero di telefono non è registrato su questo dispositivo. Clicca sul link per attivare il numero di telefono”.

In allegato all’SMS è possibile riconoscere un particolare link. L’attenzione degli utenti deve essere catalizzata proprio sul link, dato che da questo nasce il semplice tentativo di phishing da parte dei malintenzionati. Con la tattica del messaggio esca, i cybercriminali della rete cercano di rubare informazioni riservate a semplici utenti.

Più volte in queste settimane abbiamo sottolineato i pericoli relativi a WhatsApp, tra fake news sull’epidemia Coronavirus e la condivisione massiccia di file infetti. La regola cardine deve essere sempre una: in caso di contenuti anomali o anche solo sospetti, è sempre bene cancellare un messaggio per evitare brutte sorprese in futuro.